Общество

КоммерсантъКоммерсантъКорабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.
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Возвращение экипажа МКС на Землю прошло благополучно

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