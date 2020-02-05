Пилотируемый корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает «Роскосмос» в Twitter.

Корабль «Союз МС-13» с экипажем на борту отстыковался от МКС

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