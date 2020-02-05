Общество

РБКРБКВ Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
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