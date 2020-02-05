Общество
РБКВ Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
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Технологии
Глава Xbox: Microsoft не воспринимает Sony в качестве конкурента
Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft в действительности конкурирует с Google и Amazon, а не с Sony.
Общество
Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса
В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Политика
Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке
Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская ответила на вопрос о своей пенсии
Певица Любовь Успенская в беседе с порталом "Teleprogramma.pro" рассказала, что хочет много работать, чтобы ни от кого не зависеть.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Футбол
Тони Кроос: «Не собираюсь выступать до 38 лет»
Напомним, Тони Кроос перешел в испанский клуб в 2014 году из мюнхенской «Баварии».
Шоу-бизнес
Тарасова восхитилась Чернышевым, ухаживающим за Заворотнюк
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова трогательно поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения и восхитилась его трепетным отношением к своей супруге Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.
Авто
В январе российский авторынок вырос на 2%
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Шоу-бизнес
Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь
Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
На просторах интернета появился трейлер новой части фильма «Пила», производством которого занимается актер Крис Рок.
Происшествия
Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Происшествия