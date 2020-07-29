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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.В источнике
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РБК

Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели

РБК03:55
РИА Новости

Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане

РИА Новости02:18
Известия

В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели

Известия02:49
Lenta.ru

Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели

Lenta.ru02:44
Газета.Ru

В Казахстане продлили меры по коронавирусу еще на 14 дней

Газета.Ru02:36
RT на русском

Токаев поручил продлить карантинные меры по коронавирусу в Казахстане

RT на русском03:22
ТАСС

Токаев поручил продлить карантинные меры в Казахстане еще на две недели

ТАСС02:08
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СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
РИА Новости04:20
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс05:41
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Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известиявчера в 06:07
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Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили27 июля в 12:21
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Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля

В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информациивчера в 09:59
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