с чего всё началось

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, в котором сообщил о принятом решении продлить режим чрезвычайного положения стране из-за пандемии коронавируса до 11 мая.

Токаев продлил режим ЧП в Казахстане до 11 мая

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