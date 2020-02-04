Общество
News.ruКазахстан организует встречи по вопросу поставок нефти в Белоруссию
Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов.
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Нур-Султан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию
Московский Комсомолец00:24
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