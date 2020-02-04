Общество

News.ruNews.ruКазахстан организует встречи по вопросу поставок нефти в Белоруссию

Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов.
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Казахстан организует встречи с ресурсодержателями по поставкам нефти в Белоруссию

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