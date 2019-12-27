Происшествия
Lenta.ruПассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
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Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Политика
В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Политика
Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах РФ
Минобороны приняло решение сделать 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах РФ.
Хоккей
Игорь Ларионов: «С чехами проблем почти что и не было»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией на молодежном чемпионате мира и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.
Культура
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Происшествия
Мосгорсуд вернул соучастнику Захарченко Сенину две машины и квартиру
Московский городской суд в пятницу вынес новое решение, которым вернул обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину - соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко - из ранее обращенного в доход государства имущества квартиру и две машины.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Примадонна Российской эстрады Алла Пугачева выступила с жесткой критиков против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Политика
Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Авто
Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами
Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
Общество
В Петербурге перенесли на год открытие новых станций метро
Новые станции Красносельско-Калининской линии метро откроются не раньше сентября 2023 года — т.е. на год позже запланированного срока.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти народной артистки СССР и художественного руководителя "Современника" Галины Волчек.
Общество
СМИ сообщили о краже в Москве лимузина Сталина
По данным СМИ, в краже участвовали шестеро неизвестных мужчин, которые проникли в гараж, погрузили раритет на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.