Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПассажирский самолет упал в Казахстане

1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
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Крушение самолета в Казахстане

Коммерсантъ05:20

Семь человек погибли при крушении самолета в Алма-Ате

Интерфаксвчера в 22:12

Хронология крупных авиакатастроф в Казахстане

ТАСС03:17

Опубликован список выживших при крушении самолета в Алма-Ате

РИА Новости02:33

«В этот момент потеряла дар речи». Рассказы выживших при крушении самолета в Алма-Ате

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СМИ: Россиян не было на борту упавшего в Казахстане самолета

Российская газетавчера в 23:36

При крушении самолета в Казахстане погиб капитан лайнера

РБК03:29
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Группа «Кино» собралась после распада и исполнила песню «Троллейбус»

Ридус 06:24
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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
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Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Газета.Ru 06:11
Политика

В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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Фигурное катание

Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

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Политика

Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах РФ

Минобороны приняло решение сделать 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах РФ.
BFM.ru 06:47
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Игорь Ларионов: «С чехами проблем почти что и не было»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией на молодежном чемпионате мира и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.
Спорт-Экспресс 06:01
Культура

Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
Происшествия

Мосгорсуд вернул соучастнику Захарченко Сенину две машины и квартиру

Московский городской суд в пятницу вынес новое решение, которым вернул обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину - соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко - из ранее обращенного в доход государства имущества квартиру и две машины.
ТАСС 06:41
Происшествия

Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

Газета.Ru 03:49
Здоровье

В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Вести.Ru 07:27
Футбол

Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Российская газета 07:26
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

Вести.Ru 06:10
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

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Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Примадонна Российской эстрады Алла Пугачева выступила с жесткой критиков против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Evo-rus.com 05:15
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
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Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Lenta.ru 06:29
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой

В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
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Космос

Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Армия и оружие

Американские и российские военные подрались в Сирии

На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
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Политика

Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК 06:47
Авто

Появилось видео прототипа Tesla Model Y с двумя моторами

Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов.
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Общество

В Петербурге перенесли на год открытие новых станций метро

Новые станции Красносельско-Калининской линии метро откроются не раньше сентября 2023 года — т.е. на год позже запланированного срока.
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Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти народной артистки СССР и художественного руководителя "Современника" Галины Волчек.
Газета.Ru вчера в 15:47
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СМИ сообщили о краже в Москве лимузина Сталина

По данным СМИ, в краже участвовали шестеро неизвестных мужчин, которые проникли в гараж, погрузили раритет на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.
Московский Комсомолец 06:59
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