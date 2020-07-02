Коронавирус
РИА НовостиВ Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства. На такие меры власти пошли из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью продления.
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с чего всё началось
Власти Казахстана решили вернуть жесткий карантин из-за второй волны коронавирусной инфекции с 5 июля минимум до 20 июля, говорится на сайте правительства страны.Полит.ру04:59
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Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
Политика
Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 05:53
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
Футбол
Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА
Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.
Чемпионат 05:35
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
Здоровье
ВОЗ изучает данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
В Китае появилась информация о новом штамме свиного гриппа. Эксперты ВОЗ намерены изучить появившиеся данные.
ToDay News Ufa вчера в 16:36
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Политика
ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках
В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Общество
Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля
Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Газета.Ru 04:47
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
Piter.tv 01:13
Гаджеты
Корпус игровой мыши Genesis Xenon 800 облегчен
Ассортимент Genesis пополнила игровая мышь Xenon 800 с переключателями Omron, которая стала флагманом линейки.
iXBT.com 05:13
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Авто
Машины безопасности в Формуле-1 выкрасили в радужный флаг
Накануне рестарта сезона 2020 года организаторы Формулы-1 показали автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые планируется использовать в ходе нынешнего чемпионата.
Daily-Motor.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Интернет
WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров
Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18