с чего всё началось

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства. На такие меры власти пошли из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью продления.

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

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Гаджеты Корпус игровой мыши Genesis Xenon 800 облегчен Ассортимент Genesis пополнила игровая мышь Xenon 800 с переключателями Omron, которая стала флагманом линейки.

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