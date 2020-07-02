Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства. На такие меры власти пошли из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью продления.
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с чего всё началось
Власти Казахстана решили вернуть жесткий карантин из-за второй волны коронавирусной инфекции с 5 июля минимум до 20 июля, говорится
 на сайте правительства страны.
Полит.ру04:59

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Казахстан опять закрывается: в республике вспышка коронавируса

Вести.Ru03:41

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

РИА Новости03:37

Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный жесткий карантин

Газета.Ru02:39

Казахстан с 5 июля введет двухнедельный жесткий карантин

Lenta.ru02:33

В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

ТАСС02:27

Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный жесткий карантин

Моя Москва.онлайн03:15

В Казахстане останавливаются междугородние автобусные перевозки

ИА Красная Весна03:10
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
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Политика

Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 05:53
1
Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
1,2K
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
2
Футбол

Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА

Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.
Чемпионат 05:35
Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
1,5K
Религия

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
3
Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
1K
Здоровье

ВОЗ изучает данные о новом штамме свиного гриппа в Китае

В Китае появилась информация о новом штамме свиного гриппа. Эксперты ВОЗ намерены изучить появившиеся данные.
ToDay News Ufa вчера в 16:36
20
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
47
Политика

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Общество

Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля

Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
256
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Газета.Ru 04:47
14
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
769
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
3
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Газета.Ru 02:28
176
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
Piter.tv 01:13
46
Гаджеты

Корпус игровой мыши Genesis Xenon 800 облегчен

Ассортимент Genesis пополнила игровая мышь Xenon 800 с переключателями Omron, которая стала флагманом линейки.
iXBT.com 05:13
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Авто

Машины безопасности в Формуле-1 выкрасили в радужный флаг

Накануне рестарта сезона 2020 года организаторы Формулы-1 показали автомобиль безопасности и медицинскую машину, которые планируется использовать в ходе нынешнего чемпионата.
Daily-Motor.Ru 05:23
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
35
Политика

В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции

В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
289
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
23
Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
158
Интернет

WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
1
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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