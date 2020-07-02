Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства. На такие меры власти пошли из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью продления.
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Казахстан опять закрывается: в республике вспышка коронавируса

Вести.Ru03:41

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

РИА Новости03:37

В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

ТАСС02:27

Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный жесткий карантин

Газета.Ru02:39

Казахстан с 5 июля введет двухнедельный жесткий карантин

Lenta.ru02:33

В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса

РБК03:23

В Казахстане введены ограничение на передвижение граждан по улице

ИА Красная Весна04:20
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Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113

RT на русском 04:20
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
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Общество

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:58
Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
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Политика

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
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Происшествия

Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО

Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
REGNUM 04:13
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Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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Общество

Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии

Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Политика

На участке Путина поправки одобрили 54,5% избирателей

"За" внесение поправок в Конституцию проголосовали 54,5% избирателей и "против" отдали голоса 43,96% избирателей.
Московский Комсомолец 04:13
Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

РБК 03:02
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Киберспорт

Epic Games не открыл бесплатный доступ к режиму PvE в Fortnite

Городовой 03:11
Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
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Политика

МИД Японии заявил о неизменности позиции по Южным Курилам

Правительство Японии не меняет своей позиции по вопросу Южных Курил и заключения мирного договора с Россией после прошедшего в РФ голосования по поправкам к Конституции.
Известия 04:11
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Гаджеты

Скручивающийся смартфон LG выйдет в начале следующего года

ITZine.ru 03:42
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
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Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 30 июня в 05:37
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Культура

Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 30 июня в 12:50
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Здоровье

Глава НИИ диетологии сообщил о полезных свойствах крапивы

Крапива может справиться с пониженным иммунитетом, усталостью, депрессией, заявил доктор медицинских наук, глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Народные новости 03:29
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Политика

В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции

В Совете Федерации указали, что предварительные результаты демонстрируют провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование, передает RT.
URA.Ru 03:48
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Происшествия

Группа молодых людей сожгла флаг России на юго-западе Петербурга

В Кировском районе Санкт-Петербурга группа молодых людей сожгла флаг России.
АБН 02:39
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Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 30 июня в 07:56
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