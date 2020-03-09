Экономика
ИзвестияВ Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Возглавит штаб премьер-министр Аскар Мамин, сообщила пресс-служба президента в понедельник, 9 марта.
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Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Экономика
Курс доллара поднялся почти до 75 рублей
Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке.
Экономика
Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов заявил, что вторник для российского фондового рынка может стать «кровавой баней» в случае, если положение дел с ценами на нефть сохранится.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил американский прокат
Экономика
Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%
Европейские фондовые индексы значительно падают в начале торгов, следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж.
Гаджеты
Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 размером 75 поступили в продажу по цене от $1150
В ноябре прошлого года компания Xiaomi анонсировала смарт-телевизоры серий Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro с диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов.
Происшествия
В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети
По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
Здоровье
Врачи рассказали о способах предотвращения рака толстой кишки
Рак толстой кишки является одним из самых распространенных видов злокачественных новообразований на данный момент.
Авто
Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию
"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Шоу-бизнес
Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал Наталью Ветлицкую мумией
Шоу-бизнес
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина без мужа и детей
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина, проходившее в Кремле, в джинсах-бойфрендах.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании и штормовом ветре в конце недели
Ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 3–5 градусов.
Космос
Телескоп CHEOPS получил снимок своей первой звезды
Телескоп уже успел получить снимок звезды; на изображении, опубликованном ESA, HD 70843 видна в центре, окруженная — на заднем плане — менее яркими звездами.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова об уличных драках
Экономика
В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Технологии
Врачи: чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции
Врачи порекомендовали чаще давать мозгу отдыхать и по возможности в обед делать краткий сон на 15 минут.
Технологии