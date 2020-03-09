Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyНа фоне обвала тенге президент Казахстана обещает не урезать социалку

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне стремительного падения курса тенге к доллару обещает, что государства в полном объеме исполнит все социальные обязательства перед народом.
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В России официально подтвердили еще четыре случая заражения новым типом коронавируса.
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
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В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
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В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
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В Китае столетнему местному жителю удалось вылечиться от коронавирусной инфекции.
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