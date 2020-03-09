Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне стремительного падения курса тенге к доллару обещает, что государства в полном объеме исполнит все социальные обязательства перед народом.

На фоне обвала тенге президент Казахстана обещает не урезать социалку

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