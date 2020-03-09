Экономика

ИзвестияИзвестияВ Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Возглавит штаб премьер-министр Аскар Мамин, сообщила пресс-служба президента в понедельник, 9 марта.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках

Известия03:30

В Казахстане создан оперативный штаб по борьбе с кризисом в экономике

РЕН ТВ03:47

В Казахстане из-за ситуации в мировой экономике создан оперативный штаб

REGNUM08:04

Казахстан создал штаб реагирования на обвал нефтяных рынков

News.ru07:45

Для удержания стабильности в Казахстане создан антикризисный штаб

Красная весна03:50

На фоне обвала тенге президент Казахстана обещает не урезать социалку

Евразия Daily03:33

Казахстан разработает антикризисный план после обвала цен на нефть

iReactor03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Энергетика

Цены на нефть отыграли часть падения при обвале

Народные новости 07:54
Происшествия

Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой

Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
Газета.Ru 06:43
Общество

Звезда «Игры престолов» Макс фон Сюдов скончался во Франции

Народные новости 08:20
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Недвижимость

В Татарстане одобрены первые кредиты по льготной сельской ипотеке

В Татарстане приступили к выдаче первых кредитов с льготной процентной ставкой на строительство или приобретение жилья на селе.
Вести Татарстан вчера в 11:40
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2014 года

Российская газета вчера в 03:19
Общество

У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ

3 марта сообщалось, что в ОАЭ коронавирус был выявлен у двух россиян, их поместили в больницу.
Известия 08:20
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

BFM.ru 05:19
Общество

Forbes: сервис Spotify запустится в России в середине этого года

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России во втором квартале этого года, сообщает Forbes со ссылкой на источники в компании.
Афиша Daily 07:43
Авто

Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили

За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Красная весна вчера в 15:18
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

Soccer.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

РБК вчера в 09:40
Кино

Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000

Игромания.ру 07:36
Политика

В Афганистане Ашраф Гани принял присягу президента

Красная весна 07:54
Общество

В России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В РФ зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Росбалт 06 марта в 08:59
Энергетика

Падение рубля приведет к подорожанию товаров в РФ

В Госдуме ожидают роста стоимости цен на товары в связи с падением курса рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
REGNUM 05:26
Общество

Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Энергетика

Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+

В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Lenta.ru вчера в 06:43
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом

Lenta.ru 06:34
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)

Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
РИА Новости 08:16
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Энергетика

В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Известия 06:32
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Lenta.ru 07:20
Футбол

Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Sports.ru 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное