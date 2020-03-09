Экономика
ИзвестияВ Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Возглавит штаб премьер-министр Аскар Мамин, сообщила пресс-служба президента в понедельник, 9 марта.
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Энергетика
Цены на нефть отыграли часть падения при обвале
Происшествия
Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой
Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
Общество
Звезда «Игры престолов» Макс фон Сюдов скончался во Франции
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Недвижимость
В Татарстане одобрены первые кредиты по льготной сельской ипотеке
В Татарстане приступили к выдаче первых кредитов с льготной процентной ставкой на строительство или приобретение жилья на селе.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 2014 года
Общество
У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ
3 марта сообщалось, что в ОАЭ коронавирус был выявлен у двух россиян, их поместили в больницу.
Общество
Forbes: сервис Spotify запустится в России в середине этого года
Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России во втором квартале этого года, сообщает Forbes со ссылкой на источники в компании.
Авто
Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили
За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Кино
Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000
Политика
В Афганистане Ашраф Гани принял присягу президента
Общество
В России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В РФ зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Энергетика
Падение рубля приведет к подорожанию товаров в РФ
В Госдуме ожидают роста стоимости цен на товары в связи с падением курса рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Энергетика
В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Футбол
Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.