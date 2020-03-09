Экономика

ИзвестияИзвестияВ Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Возглавит штаб премьер-министр Аскар Мамин, сообщила пресс-служба президента в понедельник, 9 марта.
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В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках

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В Казахстане создан оперативный штаб по борьбе с кризисом в экономике

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В Казахстане из-за ситуации в мировой экономике создан оперативный штаб

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