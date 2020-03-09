Экономика
ИзвестияВ Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Возглавит штаб премьер-министр Аскар Мамин, сообщила пресс-служба президента в понедельник, 9 марта.
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Общество
У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ
3 марта сообщалось, что в ОАЭ коронавирус был выявлен у двух россиян, их поместили в больницу.
Экономика
Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Происшествия
Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой
Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Футбол
Акинфеев отбил пенальти и повторил рекорд чемпионата России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 21-го тура чемпионата России по футболу повторил рекорд турнира по количеству отраженных пенальти.
Армия и оружие
В ДНР в результате обстрела украинскими военными ранен мирный житель
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Гаджеты
Новые процессоры Intel позаимствуют архитектуру у мобильных SoC
Разумеется, это же послужило и снижению теплового пакета SoC. Теперь эту технологию планирует перенять Intel.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Макс фон Сюдов
Шведский актер Макс фон Сюдов умер в Париже на 91-м году жизни, передает издание Paris Match.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном показали на видео
Видео появилось на ютьюб-канале Минобороны России. На различных этапах полёта Ту-142 сопровождали истребители ВВС НАТО.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.
Здоровье
В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек
Число заражений коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч случаев, жертв уже 237, почти 2,4 тысячи выздоровели, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
Технологии
Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play
Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Общество
На выплаты за выявление онкологии выделят более миллиарда рублей
Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 1,2 миллиарда на стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам.