Происшествия
Вести.RuВ Казахстане упал пассажирский самолет
Самолёт авиакомпании "Бек-Эйр", который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
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Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Политика
Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Общество
Дума Иркутска отклонила поправки мэра города в принятый бюджет
Мэр представил отрицательное заключение на решение думы о бюджете от 13 декабря 2019 года и отказался подписать финансовый документ, после чего предложил свои поправки в уже принятое решение, сообщает аппарат думы города.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Армия и оружие
Учения войск НАТО немецкие СМИ назвали репетицией нападения на Россию
Учения стран НАТО "Защитник Европы", запланированные на начало 2020 года, станут для Североатлантического альянса репетицией в подготовке к наступлению на Россию.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Недвижимость
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с новыми санкциями ВАДА
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает ТАСС.
Футбол
«Арсенал» отказался от приобретения ван Дейка из «Селтика» за €14 млн
Нидерландский футболист защищал шотландский клуб с 2013 по 2015 год. В тот момент трансферная стоимость игрока оценивалась в €14 млн.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в детском саду Североморска
26 декабря во время утренника в одном из детских садов города Североморска Мурманской области произошло ЧП.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж Палыч
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Политика
Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Происшествия
Навальный задержан после обысков в офисе ФБК
Обыски прошли в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. Задержан основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный.
Футбол
Нападающий «Челси» рассказал о впечатлениях о жизни в России
Нападающий лондонского "Челси" Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Авто
В РФ выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Культура