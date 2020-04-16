Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны. Крушение произошло во время планового полёта.
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

RT на русском10:56

Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане

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Появились кадры крушения истребителя МиГ-31 в Казахстане

Lenta.ru12:11

В Казахстане разбился МиГ-31

Коммерсантъ11:05

Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана

РБК11:31

Самолет МиГ-31 ВВС Казахстана разбился близ аэропорта Караганды

ТАСС10:40

В Казахстане разбился МиГ-31

РИА Новости10:39
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В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

Шалимов считает, что Путин не виноват в нищете россиян

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение по поводу конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и популярным журналистом Василием Уткиным.
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Культура

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Игры

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На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Здоровье

«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках

Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
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Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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Происшествия

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
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Здоровье

В Краснодаре прекратила прием пациентов больница скорой помощи

В четверг в кубанской столице временно прекратила прием новых пациентов ГБУЗ "Краснодарская больница скорой медицинской помощи" (КБСМП) - одно из крупнейших многопрофильных лечебных объединений, оказывающее экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям Краснодара и районов края.
Российская газета 05:11
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
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Общество

Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
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Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Общество

Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка

Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Atas.info 09:04
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Общество

В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса

Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Футбол

Рахимов: «Российский футбол откатится в период с 2005 по 2010 год»

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов порассуждал о том, как в будущем может повлиять пандемия коронавируса на российский футбол.
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
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Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
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Наука

Новая мегапиксельная камера захватывает фотоны с рекордной скоростью

Новая камера обнаруживает одиночные фотоны и преобразует их в электрические сигналы со скоростью записи около 150 миллионов раз в секунду.
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Технологии

Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено

Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
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Общество

На дорогах Тульской области выставят 7 контрольных постов

Сегодня, в ходе брифинга, Председатель регионального правительства Валерий Шерин пояснил, что в целях контроля за въезжающими на территорию области на федеральных трассах будут выставлены посты.
Тульская пресса 09:29
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Общество

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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