Происшествия
RT на русскомВ Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны. Крушение произошло во время планового полёта.
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Экономика
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России
В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
3DNews 03:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Шалимов считает, что Путин не виноват в нищете россиян
Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение по поводу конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и популярным журналистом Василием Уткиным.
ProstoProSport 12:15
Игры
Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal
На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках
Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
Forbes 12:03
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Здоровье
В Краснодаре прекратила прием пациентов больница скорой помощи
В четверг в кубанской столице временно прекратила прием новых пациентов ГБУЗ "Краснодарская больница скорой медицинской помощи" (КБСМП) - одно из крупнейших многопрофильных лечебных объединений, оказывающее экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям Краснодара и районов края.
Российская газета 05:11
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Общество
Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка
Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Atas.info 09:04
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса
Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Футбол
Рахимов: «Российский футбол откатится в период с 2005 по 2010 год»
Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов порассуждал о том, как в будущем может повлиять пандемия коронавируса на российский футбол.
Soccer.ru 14:23
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Наука
Новая мегапиксельная камера захватывает фотоны с рекордной скоростью
Новая камера обнаруживает одиночные фотоны и преобразует их в электрические сигналы со скоростью записи около 150 миллионов раз в секунду.
Faktom 10:33
Технологии
Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
Общество
На дорогах Тульской области выставят 7 контрольных постов
Сегодня, в ходе брифинга, Председатель регионального правительства Валерий Шерин пояснил, что в целях контроля за въезжающими на территорию области на федеральных трассах будут выставлены посты.
Тульская пресса 09:29
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08