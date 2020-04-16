Происшествия
RT на русскомВ Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны. Крушение произошло во время планового полёта.
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Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече 08:17
Общество
Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции
Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU 22:05
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
Общество
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Общество
Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках
Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия 17:40
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
Политика
Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией
В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Политика
ФСБ задержала украинских разведчиков в Крыму
ФСБ России пресекла деятельность агентурной группы украинской разведки в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service вчера в 08:49
Футбол
Погребняк превзошел Роналду в его челлендже
Матч ТВ 07:19
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
Происшествия
Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера
Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 22:28
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Кузбассе выявлено ещё 4 случая заражения коронавирусом.
Вести Кузбасс 05:32
Футбол
«Тоттенхэм» попросил Покеттино снизить требования по зарплате
По информации источника, боссы англичан попросили аргентинского специалиста снизить требования по неустойке за досрочное расторжение контракта, которое произошло в ноябре 2019 года.
Бомбардир.ру 18:35
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru 18:09
Шоу-бизнес
Певица Дуа Липа снялась обнаженной для обложки популярного журнала
Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке.
Lenta.ru вчера в 08:10
Здоровье
В Хабаровском крае погиб коронавирусный больной
Пока в регионе подтверждён диагноз опасного заболевания у 91-го человека, на лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии.
Transsibinfo 21:55
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии
Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 13:54
Политика
Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru 18:12
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Общество
Ярошенко заподозрил у себя коронавирус
Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском 21:50
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Хоккей
Судьба Сушинского в «Авангарде» решится 20 апреля
Как стало известно «СЭ», заседание совета директоров «Авангарда» перенесено на 20 апреля.
Спорт-Экспресс вчера в 12:23
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27