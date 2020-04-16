Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны. Крушение произошло во время планового полёта.
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Появилось видео крушения МиГ-31 в Казахстане

РИА Новости18:06

Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана

РБК11:31

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

RT на русском10:56

Появились кадры крушения истребителя МиГ-31 в Казахстане

Lenta.ru12:11

В Казахстане разбился МиГ-31

Коммерсантъ11:05

Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане

Известия11:25

Самолет МиГ-31 ВВС Казахстана разбился близ аэропорта Караганды

ТАСС10:40
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
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Общество

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Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
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Общество

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С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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Фотографы выступают за мир во всём мире

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Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
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Происшествия

Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним

Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

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По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
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Рылов продлил контракт со «Спартаком»

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Здоровье

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
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«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
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США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

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Кредиторы Рустама Тарико претендуют на акции банка «Русский стандарт»

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