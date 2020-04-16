Происшествия
RT на русскомВ Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны. Крушение произошло во время планового полёта.
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Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Экономика
Глава Amazon за сутки стал богаче на $6,4 млрд
Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние больше чем на шесть миллиардов долларов за сутки.
Народные новости вчера в 01:46
Наука
Представлен фермент, который расщепляет пластик
Goroday.ru вчера в 08:50
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 14 апреля в 07:42
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Общество
В Тюменской области умер еще один человек от коронавируса
В регионе выявлено еще два очага заражений, один из них в ТВВИКУ. В Тюменской области ещё один человек умер от коронавируса.
NG72.ru 09:44
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Культура
Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Московский Комсомолец 13:54
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Происшествия
Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним
Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
REGNUM 21:03
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
Хоккей
Рылов продлил контракт со «Спартаком»
РИА Новости 09:12
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Здоровье
Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
РЕН ТВ 19:26
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ 17:27
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико претендуют на акции банка «Русский стандарт»
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. Рустама Тарико – Pala Assets, владеющая свыше 25% выпуска, намерена взыскать 49% акций банка «Русский стандарт».
Ведомости 12:03