Происшествия
RT на русскомВ Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны. Крушение произошло во время планового полёта.
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Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Авто
У Lexus появится новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 06:28
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59
Общество
Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Общество
В США выявлено свыше 650 тыс. человек, зараженных коронавирусом
Вашингтон, 16 апреля 2020, 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.
REGNUM 16:28
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Игры
Да примчится с тобой Сила: Star Wars Episode I: Racer появится на PS4 и Nintendo Switch 12 мая
Студия Aspyr Media не так давно объявила, что выпустит на PlayStation 4 и Nintendo Switch аркадную гонку Star Wars Episode I: Racer.
3DNews 17:03
Шоу-бизнес
Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Политика
Болсонару уволил министра здравоохранения
Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
RT на русском 17:30
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Армия и оружие
Россия заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию
Как стало известно ТАСС от источника в российском ОПК, в конце апреля на разных верфях планируется заложить шесть крупных боевых кораблей.
Военное дело 14 апреля в 00:56
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
RT на русском 11:14
Здоровье
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Авто
Автомобили, купленные в кризис, меньше теряют в цене
Автомобили, купленные накануне или во время кризиса, теряют в цене меньше, чем те, которые были приобретены в докризисное время.
Автоновости дня вчера в 03:00
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ 17:01
Шоу-бизнес
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
StarHit.ru 12:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Фигурное катание
Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса
Шоу "Prism on Ice", в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия.
Газета.Ru 01:05
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32