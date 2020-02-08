Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.
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Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

РИА Новости01:54

Россиян нет среди пострадавших в массовой драке в Казахстане

ТАСС02:24

В Казахстане в массовых беспорядках погибли 8 человек, 40 пострадали

Коммерсантъ01:41

Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек

RT на русском01:31

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

РБК01:31

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Известия01:49

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Интерфакс01:21
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
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Происшествия

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Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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