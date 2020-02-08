Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.
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Россияне не пострадали в массовой драке на юге Казахстана

РИА Новости05:00

В Казахстане в массовых беспорядках погибли 8 человек, 40 пострадали

Коммерсантъ01:41

В Сети появилось видео с места массовой драки в Казахстане

РБК03:52

В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек

ТК Звезда02:06

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Интерфакс01:21

Новые кадры с места стычек и драки в Казахстане, где погибли 8 человек

РЕН ТВ01:50

Россиян нет среди пострадавших в массовой драке в Казахстане

ТАСС02:24
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Здоровье

В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса

Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Вечерний Санкт-Петербург 04:32
Политика

Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Известия 04:39
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Происшествия

В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши

Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:39
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 10:59
Общество

Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети

Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:49
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло

«По данным на 00:00 4 февраля в Национальную комиссию по здравоохранению поступило 24 324 сообщений о подтвержденных случаях (один случай в провинции Хайнань не подтвердился) и о 490 летальных исходах, а 892 пациента излечились и были выписаны из клиник», — цитирует RNS сообщение китайского ведомства.
Udm-Info 05 февраля в 05:37
Политика

Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
РБК 04:52
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Шоу-бизнес

52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике

В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:15
Энергетика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Политика

Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет

Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
BFM.ru 02:46
Политика

Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
ТАСС вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»

Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Свободная Пресса вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Культура

Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате

Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Shraibikus News 02:03
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Музыка

Максим Фадеев представил самую загадочную песню на русском языке

Максим Фадеев, набравшийся сил после продолжительного отпуска, представил свою самую загадочную песню на русском языке.
Актуальные Новости 04:53
Армия и оружие

В Турции заявили, что курдские отряды не вышли из зоны проведения операции «Источник мира»

Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и отряды "Сил народной самообороны" (СНС), которые признаны Анкарой террористическими группировками, продолжают находиться в регионе проведения ВС Турции операции "Источник мира" в Сирии.
ТАСС 03:44
Шоу-бизнес

Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН вчера в 03:20
Гаджеты

Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Retail & Loyalty вчера в 06:38
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Политика

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Российская газета вчера в 17:01
Общество

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Lenta.ru 03:03
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Газета.Ru 03:34
Общество

В Луизиане двести человек заразились норовирусом в казино

Как минимум две сотни человек норовирусом в американском штате Луизиана, передает телекомпания WVUE. Все пострадавшие посещали казино.
Московский Комсомолец 00:38
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
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