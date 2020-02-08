Происшествия
BFM.ruВ Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.
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Здоровье
В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса
Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Политика
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Происшествия
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Общество
Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети
Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло
«По данным на 00:00 4 февраля в Национальную комиссию по здравоохранению поступило 24 324 сообщений о подтвержденных случаях (один случай в провинции Хайнань не подтвердился) и о 490 летальных исходах, а 892 пациента излечились и были выписаны из клиник», — цитирует RNS сообщение китайского ведомства.
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Политика
Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»
Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Культура
Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате
Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Музыка
Максим Фадеев представил самую загадочную песню на русском языке
Максим Фадеев, набравшийся сил после продолжительного отпуска, представил свою самую загадочную песню на русском языке.
Армия и оружие
В Турции заявили, что курдские отряды не вышли из зоны проведения операции «Источник мира»
Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и отряды "Сил народной самообороны" (СНС), которые признаны Анкарой террористическими группировками, продолжают находиться в регионе проведения ВС Турции операции "Источник мира" в Сирии.
Гаджеты
Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Политика
Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Общество
Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний
Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Общество
В Луизиане двести человек заразились норовирусом в казино
Как минимум две сотни человек норовирусом в американском штате Луизиана, передает телекомпания WVUE. Все пострадавшие посещали казино.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.