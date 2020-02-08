В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

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