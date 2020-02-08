Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Власти заявили об участии 1 тыс. человек в массовой драке в Казахстане

РБК13:20

Что известно о массовых беспорядках в Казахстане

ТАСС11:30

Восемь человек погибли и 40 пострадали в ходе беспорядков на юге Казахстана

Life.ru01:49

Стрельба, взрывы и пожар: опубликованы кадры массовой драки в Казахстане

ТК Звезда06:23

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости06:22

Новые кадры с места стычек и драки в Казахстане, где погибли 8 человек

РЕН ТВ01:50

Опубликовано видео массовой драки в Казахстане

RT на русском09:59
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Теннис

Сборная России обыграла Румынию и вышла в финальный раунд Fed Cup

Счет противостояния до трех побед стал 3-2 в пользу сборной России. Финальный раунд Кубка Федерации пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля.
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В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Происшествия

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Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат).
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Биатлонисты Антон Бабиков и Тамара Воронина одержали победы в суперспринтах на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
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Происшествия

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Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
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Скорость распространения коронавируса замедлилась

Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
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Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

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В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

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Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
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Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
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Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

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Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
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«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»

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Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
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Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
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Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

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«Рубин» показал, как поёт Слуцкий

«Рубин» опубликовал в Twitter видео с поющим главным тренером команды Леонидом Слуцким.
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«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
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Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
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