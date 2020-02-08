Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана

Известия06:42

Россиян нет среди пострадавших в массовой драке в Казахстане

ТАСС02:24

Россияне не пострадали в ходе массовой драки в Казахстане

РБК08:13

Участники массовой драки в Казахстане сожгли 30 домов

Московский Комсомолец04:50

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости06:22

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Интерфакс01:21

Стрельба, взрывы и пожар: опубликованы кадры массовой драки в Казахстане

ТК Звезда06:23
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Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

РБК 06:05
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде

Издание Thai Rath выложило видео, на котором запечатлен предполагаемый стрелок из тайского города Накхон Ратчасима.
РИА Новости 09:45
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Происшествия

Девять участников крупной драки в Казахстане находятся в реанимации

«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — приводит ТАСС его слова.
RT на русском 09:51
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Экономика

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В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
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Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ вчера в 20:07
Футбол

Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.
Телеканал 360° вчера в 16:11
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Футбол

«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А

"Аталанта" обыграла на выезде "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу и закрепилась на четвертом месте в таблице серии А, дающем право выступить в Лиге чемпионов.
РИА Новости 11:08
Технологии

Сколково просит 27 млрд на создание 6G

РЖД-Партнер 06 февраля в 03:22
Кино

В Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы

Piter.tv 09:35
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
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Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
Московский Комсомолец 07:55
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Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
The Penza Post 06 февраля в 07:08
Происшествия

Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники

Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Известия 09:55
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Авто

Skoda показала внешность новой Octavia RS iV

Новое поколение «заряженного» лифтбека Skoda Octavia представлено чешским производителем.
Юга.ру вчера в 04:31
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
РИА Новости 10:02
Наука

Обнаружен промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa вчера в 11:12
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
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Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией

Состав сборной России на матч с командой Швеции выглядит следующим образом: Стартовое вбрасывание в матче состоится в 18:15 мск.
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Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
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Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
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Газета.Ru вчера в 07:48
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В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
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