с чего всё началось

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Культура В Перми пройдут съемки голливудского триллера В Перми пройдут съемки триллера «Фактор S» с участием голливудских актеров. Снимать фильм будет команда из России, Канады и США.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Общество На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.