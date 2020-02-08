Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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с чего всё началось
По заявлению
 министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, в полицию поступило сообщение о «70 агрессивно настроенных жителей» Они начали драку «из хулиганских побуждений».
vtomske.ru07:00

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