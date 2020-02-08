Происшествия
РИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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с чего всё началось
По заявлению министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, в полицию поступило сообщение о «70 агрессивно настроенных жителей» Они начали драку «из хулиганских побуждений».vtomske.ru07:00
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Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Общество
Жителям Шанхая запретили находиться в общественных местах без масок
Власти крупнейшего китайского города Шанхай запретили местным жителям находиться в общественных местах без медицинских масок.
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Армия и оружие
Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию
Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Космос
Тематическую экскурсию «Химия и космос» запустят на ВДНХ
Армия и оружие
ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»
Происшествия
В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед
Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Культура
В Перми пройдут съемки голливудского триллера
В Перми пройдут съемки триллера «Фактор S» с участием голливудских актеров. Снимать фильм будет команда из России, Канады и США.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Армия и оружие
«Экстремальная угроза»: в США оценили новое вооружение МиГ-31
Модернизация и оснащение новыми ракетами с дальним радиусом действия позволяет истребителям-перехватчикам МиГ-31 создавать "экстремальную угрозу" для самолетов противника.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Общество
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.
Наука
Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии
Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Настасья Самбурская рассказала поклонникам о расставании.
Наука
Обнаружен промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Гаджеты
Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7
Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Технологии