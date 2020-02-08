Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана

Известия06:42

Россиян нет среди пострадавших в массовой драке в Казахстане

ТАСС02:24

МВД Казахстана сообщило о пострадавших сотрудниках в ходе массовой драки

РБК06:17

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости06:22

В Казахстане в массовых беспорядках погибли 8 человек, 40 пострадали

Коммерсантъ01:41

Стрельба, взрывы и пожар: опубликованы кадры массовой драки в Казахстане

ТК Звезда06:23

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Интерфакс01:21
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Футбол

Форвард МЮ не полетит на сбор в Испанию из-за коронавируса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новобранец команды Одион Игало не отправится на сбор в Испанию.
Soccer.ru 06:18
Происшествия

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

Коммерсантъ 07:45
Политика

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
РИА Новости 07:17
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Российская газета вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском 07:54
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Общество

Двести посетителей казино заразились норовирусом в Луизиане

Врачи обнаружили норовирус у как минимум двухсот посетителей казино.
iReactor вчера в 23:14
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Ведомости вчера в 14:25
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Здоровье

ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие полгода.
ФАН вчера в 19:42
Кино

В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
ToDay News Ufa 01:58
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
Кино

В сиквеле «Капитана Марвел» появится персонаж из «Людей Икс»

В сиквеле "Капитана Марвел" впервые появится мутант из фильма "Люди Икс", сообщает Independent.
РИА Новости 06:58
Биатлон

Бабиков и Воронина выиграли суперспринты на этапе Кубка России

Биатлонисты Антон Бабиков и Тамара Воронина одержали победы в суперспринтах на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Sports.ru 07:40
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

РИА Новости 06:55
Политика

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 06 февраля в 09:01
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Политика

В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Коммерсантъ вчера в 03:26
Культура

HBO Max может выпустить специальную серию сериала «Друзья»

Актеры снимутся в часовом эпизоде. По информации Deadline, они получат за участие в проекте $3 до $4 млн каждый.
Ревизор.ру 00:20
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Политика

Новый премьер Тюрингии покидает пост спустя день после избрания

Избранный 5 февраля глава правительства Тюрингии Томас Кеммерих принял решение подать в отставку из-за того, что в ходе голосования за место премьера его кандидатура одержала победу благодаря поддержке правопопулистской "Альтернативы для Германии".
Газета.Ru вчера в 00:12
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