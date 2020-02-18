Происшествия

РБКРБКВ Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
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«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Алма-Ате задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения», — говорится
 в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
RT на русскомвчера в 23:35

Подробнее о событии

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

РБК00:15

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о предотвращении теракта в Алма-Ате

Известиявчера в 23:15

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

RT на русскомвчера в 23:35

Спецслужбы Казахстана арестовали планировавших теракты на территории республики

ТАССвчера в 23:24

В Казахстане задержали планировавших теракт экстремистов

Lenta.ruвчера в 23:19

Спецслужба Казахстана сообщила о задержании планировавших теракты экстремистов

Коммерсантъ00:10

В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

РИА Новостивчера в 23:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru вчера в 07:40
Общество

Украина продаст три убыточных порта в Черном море

РИА Новости вчера в 15:21
Общество

Диброва экстренно госпитализировали

Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.
Рамблер вчера в 14:34
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
Здоровье

Минздрав: резкий скачок онкологии зафиксирован в Саратовской области

За 2019-й год на территории Саратовской области значительно выросло количество онкологических больных, сообщает региональное издание ИА "Взгляд-инфо".
Ugpressa.ru вчера в 17:11
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Политика

Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 17:58
Космос

Россия разработает новые космические корабли

Sibnet Новости 15 февраля в 09:34
Технологии

Россиян предупредили о новом виде телефонного спама

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa вчера в 01:23
Армия и оружие

Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана

Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Свободная Пресса 00:09
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

РБК вчера в 16:27
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Политика

В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Вечерняя Москва вчера в 11:19
Хоккей

Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу

Вести.Ru 00:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты

Известная певица публично признала все свои пластические операции.
SM News вчера в 09:24
Политика

Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»

Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
News.ru вчера в 18:19
Армия и оружие

Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Кургане

В результате пожара погибли три человека, также пострадал ребенок.
Известия 01:02
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью

Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Территория новостей вчера в 15:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ

Sport24.ru вчера в 16:59
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
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