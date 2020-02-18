Происшествия
РБКВ Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов
В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
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с чего всё началось
«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Алма-Ате задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения», — говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.RT на русскомвчера в 23:35
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Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Общество
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Общество
Диброва экстренно госпитализировали
Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Здоровье
Минздрав: резкий скачок онкологии зафиксирован в Саратовской области
За 2019-й год на территории Саратовской области значительно выросло количество онкологических больных, сообщает региональное издание ИА "Взгляд-инфо".
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Космос
Россия разработает новые космические корабли
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Армия и оружие
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Политика
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу
Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Хоккей
Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты
Известная певица публично признала все свои пластические операции.
Политика
Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»
Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Кургане
В результате пожара погибли три человека, также пострадал ребенок.
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью
Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).