Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Алма-Ате задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения», — говорится
 в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
RT на русскомвчера в 23:35

Подробнее о событии

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

РБК00:15

Спецслужба Казахстана сообщила о задержании планировавших теракты экстремистов

Коммерсантъ00:10

В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

РИА Новостивчера в 23:06

Спецслужбы Казахстана арестовали планировавших теракты на территории республики

ТАССвчера в 23:24

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о предотвращении теракта в Алма-Ате

Известиявчера в 23:15

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовящих теракты

Газета.Ruвчера в 23:13

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

RT на русскомвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Происшествия

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

РИА Новости 04:17
Политика

Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета.Ru 04:09
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
Политика

Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках

"Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - зачитал Крашенинников текст предлагаемой поправки.
РИА Новости 03:38
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Коммерсантъ 03:07
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Армия и оружие

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
RT на русском 04:23
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess

BFM.ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Тучная модель Эшли Грэм снялась обнаженной после родов

Известная плюс-сайз модель из Соединенных Штатов Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.
Московский Комсомолец 02:23
Биатлон

Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования

Rambler News Service 16 февраля в 10:23
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха заявила, что получает две пенсии

Экономика сегодня 03:18
Экономика

В Якутии увеличили прожиточный минимум населения

В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 03:20
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Происшествия

ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева

RT на русском 03:58
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Политика

Новое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США

REGNUM 03:22
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Биатлон

Сергей Белозеров оценил шансы Карима Халили на участие в эстафете на ЧМ по биатлону

Bookmaker-ratings.ru 03:57
Происшествия

Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом

Найденная в пакете на улице в Самарской области четырехмесячная девочка могла умереть от удара утюгом, задержан подозреваемый - ее отец, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:21
Футбол

«Зенит» окончательно подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Футбольный клуб "Зенит" официально подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в клуб "Сочи".
DP.RU вчера в 09:15
Общество

ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных

Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.
RT на русском 04:22
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное