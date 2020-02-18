Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
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с чего всё началось
«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Алма-Ате задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения», — говорится
 в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
RT на русскомвчера в 23:35

Подробнее о событии

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

РБК00:15

В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

РИА Новостивчера в 23:06

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

RT на русскомвчера в 23:35

Спецслужбы Казахстана арестовали планировавших теракты на территории республики

ТАССвчера в 23:24

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о предотвращении теракта в Алма-Ате

Известиявчера в 23:15

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовящих теракты

Газета.Ruвчера в 23:13

Спецслужба Казахстана сообщила о задержании планировавших теракты экстремистов

Коммерсантъ00:10
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Экономика

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
BFM.ru 01:22
Авто

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе упал на 16,5%

Выпуск легковых автомобилей в России в январе снизился на 16,5% по сравнению с январем прошлого года, до 94,1 тысячи машин, говорится в сообщении Росстата.
ПРАЙМ вчера в 09:08
Фигурное катание

Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в Китае

Московский Комсомолец вчера в 19:15
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета 16 февраля в 11:49
Космос

Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

Популярная механика вчера в 02:25
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru 02:18
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru 01:49
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика

Клишас: госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах

По словам Клишаса, госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.
ТАСС 01:35
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета вчера в 15:05
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Общество

«Газпром» отказался говорить о будущем «Северного потока-2»

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.
Московский Комсомолец 01:47
Здоровье

Об эффективных способах похудеть рассказали немецкие диетологи

Эффективно помогут похудеть такие белковые продукты, как творог с низким содержанием жира, бобовые, яйца, постное куриное мясо и белые сыры.
Соловей.Инфо 01:45
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Кино

Тормунда из «Игры престолов» взяли во второй сезон «Ведьмака»

Moi-portal.ru 00:18
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

Интерфакс 01:24
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Футбол

Защитником Родины назвали Кокорина

Соловей.Инфо 02:04
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