В 1997 году столицу Казахстана перенесли в город Акмола, который затем переименовали в Астану. В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

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