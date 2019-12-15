Политика
ИзвестияВ Казахстане задумались о переименовании Алматы
В 1997 году столицу Казахстана перенесли в город Акмола, который затем переименовали в Астану. В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Общество
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Экономика
Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
Общество
Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления
Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ - мальчик 2015 года рождения - от полученных травм погиб на месте.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Футбол
«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.
Общество
Депутат отрицает, что подарил чиновникам Нижегородской области вазелин
Экономика
Три технопарка намерены создать в Бурятии
Власти Бурятии планируют в ближайшие пять лет создать в республике три технопарка.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Энергетика
Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения
Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Гаджеты
На что способен самый гигантский процессорный кулер с новой технологией
Производители выжали максимум из тех технологий, которые обычно используются в кулерах, а новые тут не особо приживаются.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.