Политика

ИзвестияИзвестияВ Казахстане задумались о переименовании Алматы

В 1997 году столицу Казахстана перенесли в город Акмола, который затем переименовали в Астану. В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Ерлан Карин
Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы.
— Ерлан Карин, казахский политикГазета.Ru вчера в 22:12

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Советник Токаева опроверг слухи о переименовании Алматы

News.ru00:53

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Газета.Ruвчера в 22:12

Токаев считает, что идею о переименовании Алма-Аты нужно обсуждать с жителями

ТАССвчера в 08:09

В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

РИА Новостивчера в 20:59

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

ТК Звездавчера в 16:06

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

Известиявчера в 11:24

Власти Казахстана опровергли информацию о переименовании Алматы

Life.ruвчера в 21:35
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Казахскому городу просят вернуть русское имя

Вести.UZвчера в 13:44
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Газета.Ru вчера в 21:53
Космос

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Названы условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

РИА Новости 02:38
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Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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РИА Новости вчера в 16:43
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News.ru вчера в 07:47
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач

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В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

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Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

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Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

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