Политика
ИзвестияВ Казахстане задумались о переименовании Алматы
В 1997 году столицу Казахстана перенесли в город Акмола, который затем переименовали в Астану. В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы.
— Ерлан Карин, казахский политикГазета.Ru вчера в 22:12
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