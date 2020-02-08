В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек. Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.

В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

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