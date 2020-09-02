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РИА Новости
РИА Новости

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным.В источнике
С чего всё началось
КП - Казань

В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
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Lenta.ru

После стрельбы в отделе полиции Татарстана возбудили уголовное дело

Lenta.ru10:16
Татар-информ

МВД опровергло информацию о пострадавших при стрельбе в отделе полиции в Казани

Татар-информ08:49
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казань08:34
Казанский репортер

Начальника отдела полиции, стрелявшего по подчиненным, отстранили от исполнения служебных обязанностей

Казанский репортер09:45
Вечерняя Казань

В Казани завели уголовное дело на начальника отдела полиции, обстрелявшего коллегу

Вечерняя Казань08:21
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Тараса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ru08:13
Реальное время

МВД по Татарстану опровергло информацию о раненых и пострадавших во время стрельбы в отделе полиции

Реальное время09:00

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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