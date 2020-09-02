В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
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В Telegram-каналах и местных СМИ в среду была опубликована информация о том, что начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД России по Казани устроил стрельбу по подчиненным.В источнике
С чего всё началось
В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы
Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
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