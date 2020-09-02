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Известия
Известия

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

В Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу из винтовки по своим подчиненным за плохие показатели работы. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
КП - Казань

В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
Подробнее о событии
Lenta.ru

Полковник российской полиции расстрелял подчиненных за плохую работу

Lenta.ru07:49
Татар-информ

Полицейские проверяют видео со стрельбой в одном из отделов полиции в Казани

Татар-информ07:11
Вечерняя Казань

В Казани завели уголовное дело на начальника отдела полиции, обстрелявшего коллегу

Вечерняя Казань08:21
Kazanfirst.ru

На стрелявшего по подчиненным полковника казанской полиции Татраса Дорошкевича завели уголовное дело

Kazanfirst.ru08:13
Казанский репортер

В Казани на полицейского начальника, стрелявшего в своих подчиненных, завели уголовное дело

Казанский репортер08:12
КП - Казань

В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

КП - Казань08:34
Реальное время

Полковник полиции Казани получил статус подозреваемого после стрельбы в отделе

Реальное время08:02

Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено

По словам исследователей, одной из главных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса считаются магнетары — разновидность нейтронных звезд, которые обладают экстремально сильным магнитным полем.
Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено
Live2431 августа в 12:58
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Все детские площадки проверили в 17 округах Подмосковья

Все детские площадки в 17 городских округах Московской области проверили на минувшей неделе, сообщила пресс-служба регионального Главного управления государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор).
Rambler News Serviceвчера в 11:39
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В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья

В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник04:55
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