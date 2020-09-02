В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Смотрите также
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
В сети опубликовали фото задней панели iPhone 12 Pro Max
Столкновение НЛО с Солнцем попало на видео
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
«Ленинградец» пробился в групповой этап Кубка России
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе отправили сына в первый класс
Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%
В Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу из винтовки по своим подчиненным за плохие показатели работы. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
В Казани начальник отдела полиции расстрелял подчиненных за плохие показатели работы
Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции "Зареченский" УМВД Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич. Женщина, по которой начальник открыл огонь, - дознаватель лейтенант Айгуль Хакимова.
КП - Казань06:31
Подробнее о событии
В Казани на полицейского начальника, стрелявшего в своих подчиненных, завели уголовное дело
Казанский репортер08:12