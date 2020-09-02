В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

В Сети появилось видео, на котором начальник отдела полиции в Казани открыл стрельбу из винтовки по своим подчиненным за плохие показатели работы. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Комсомольская правда».