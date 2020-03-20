Общество

InkazanInkazanВ Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
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с чего всё началось

Источник: второй опытный модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет

Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года самолет совершил 18 успешных полетов.
ТАСС07:43

Подробнее о событии

В Казани первый полет совершил второй опытный Ту-22М3М

Татар-информ13:30

Казанский авиазавод поднял второй Ту-22М3М

БИЗНЕС Online07:13

Второй Ту-22М3М впервые взлетел

Lenta.ru09:13

В небо над Казанью поднялся модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М

КП - Казань08:30

В Казани прошли испытания второго опытного образца ракетоносца Ту-22М3М

Новый Век07:49

Источник: второй опытный модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет

ТАСС07:43

В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

Inkazan09:38
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Кино

«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США

CyberSport.ru 18 марта в 04:07
Происшествия

МВД РФ фиксирует рост числа фейковых новостей о коронавирусе

МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России.
News.ru вчера в 09:30
Общество

Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
Коммерсантъ 12:37
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Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн

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Россия – Культура 06:00
Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru 18:48
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Авто

Nissan придумал новый фирменный логотип

Компания Nissan может получить новый фирменный логотип.
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Политика

США остановили строительство комплекса ПРО в Польше

Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 за последние сутки.
ТАСС 10:18
Общество

Путин: в России доля среднего класса достигла 70%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 70% россиян принадлежат к среднему классу. Такой вывод основан на методике Всемирного банка.
Солидарность 18 марта в 07:47
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Футбол

Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»

Чемпионат 19:27
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев коронавируса

Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
РИА Новости 19:52
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Общество

Депутат Мосгордумы сравнила советские квартиры с помойкой

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова позволила себе сравнить советские квартиры с помойкой.
Ридус 10:44
Гаджеты

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц

Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Актуальные Новости 04:06
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 15:13
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 13:56
Политика

Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом

Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес.
Газета.Ru 20:24
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
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