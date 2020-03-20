Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года самолет совершил 18 успешных полетов.

с чего всё началось

В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.

В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

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