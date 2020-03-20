Общество
InkazanВ Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М
В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
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с чего всё началось
Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года самолет совершил 18 успешных полетов.ТАСС07:43
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Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Происшествия
МВД РФ фиксирует рост числа фейковых новостей о коронавирусе
МВД РФ призывает граждан не реагировать на фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионах России.
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
Культура
Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн
На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Авто
Nissan придумал новый фирменный логотип
Компания Nissan может получить новый фирменный логотип.
Политика
США остановили строительство комплекса ПРО в Польше
Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 за последние сутки.
Общество
Путин: в России доля среднего класса достигла 70%
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 70% россиян принадлежат к среднему классу. Такой вывод основан на методике Всемирного банка.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
Футбол
Левандовски: Роналду предлагал перейти в «Реал»
Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев коронавируса
Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
Технологии
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Депутат Мосгордумы сравнила советские квартиры с помойкой
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова позволила себе сравнить советские квартиры с помойкой.
Гаджеты
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц
Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Политика
Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом
Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.