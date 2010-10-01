Недвижимость

Вести ТатарстанВести ТатарстанВ Казани подешевеют съемные квартиры

За месяц в Казани съемное жилье подешевело до 17 тысяч рублей — на 7%, данные приводят аналитики «Авито Недвижимость». Таким образом столица Татарстана попала в список лидеров по снижению цен на арендное жилье.
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В Казани подешевеют съемные квартиры

Вести Татарстан05:15

В Казани подешевеет аренда жилья

Реальное время03:48

Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Коммерсантъ03:00
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Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев объяснил, что маску следует надевать при контакте с тем, кто может быть заражен коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 06:27
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Хоккей

Леонид Вайсфельд: «„Адмирал“ — полностью искусственный клуб. Его судьба зависит от волевого решения сверху»

Судьба «Адмирала» зависит не столько от экономики, сколько от волевого решения сверху, — заявил Вайсфельд.
Матч ТВ вчера в 03:07
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 06:31
Общество

Пешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев

Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
Регион online вчера в 12:27
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Дону не выросло

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 5 апреля в Ростовской области зарегистрировано 9 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области 04:08
Общество

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:33
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Общество

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 04:01
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Здоровье

Продажу крепкого алкоголя в России могут ограничить

Главный нарколог Минздрава РФ выступил с предложением на время выходных недель в стране из-за коронавируса ограничить продажу всего крепкого алкоголя.
Piter.tv вчера в 12:31
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Lenta.ru 04:08
Общество

Депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Поддубный сравнил с мародерством многочисленные записи россиян в социальных сетях, в которых они высказываются о необходимости финансовой поддержки со стороны правительства из-за экономического кризиса и коронавируса.
Московский Комсомолец 06:10
Общество

Оставшиеся в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме

Трое россиян поселились в заброшенном храме на острове Пхукет в Таиланде после того, как не смогли вылететь на родину из-за отмены рейса, сообщает The Thaiger.
Московский Комсомолец 06:29
Происшествия

Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Елань Свердловской области, еще двое детей в доставлены больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Интерфакс вчера в 23:03
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 15:52
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