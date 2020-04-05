Экономика

Вести ТатарстанВести ТатарстанВ Казани подешевеют съемные квартиры

За месяц в Казани съемное жилье подешевело до 17 тысяч рублей — на 7%, данные приводят аналитики «Авито Недвижимость». Таким образом столица Татарстана попала в список лидеров по снижению цен на арендное жилье.
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Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Аналитики "Авито Недвижимость" в свою очередь отметили всплеск в Волгограде: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за месяц здесь выросла на 10%, до 11 тыс. руб. Лидером по снижению цен за месяц в ЦИАН называют Казань и Красноярск, где аренда подешевела на 7%, до 17 тыс. руб. и 15,6 тыс. руб. соответственно.
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