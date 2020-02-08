Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.
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Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в Казани

Коммерсантъ10:12

Депутата Хайруллина похоронили в поселке Мирный

Известия10:01

Аграрный комитет Госдумы на следующей неделе обсудит кадровые перестановки в связи со гибелью Айрата Хайруллина

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Илшат Хайруллин: «Мало представляется, как без Айрата будем дальше жить…»

БИЗНЕС Online08:48

В Татарстане простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

ТАСС06:00

Аграрный комитет ГД на следующей неделе обсудит кадровые перестановки в связи со смертью депутата Хайруллина

Говорит Москва08:59

Марат Ахметов: В наших сердцах Айрат Хайруллин останется светлым и ярким человеком

Татар-информ06:12
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru 10:25
Происшествия

Житель Сочи больше 10 лет насиловал падчерицу

В Сочи расследуется уголовное дело о сексуальном насилии несовершеннолетний. Подозреваемым является 38-летний житель города.
Московский Комсомолец 09:32
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Политика

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Коммерсантъ вчера в 03:45
Происшествия

Опубликовано видео массовой драки в Казахстане

В сети опубликовали видео с места массовой драки на юге Казахстана.
RT на русском 09:59
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
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Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

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Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru 10:58
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В сиквеле «Капитан Марвел» появится мутант из «Люди Икс»

Известия 07:31
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Происшествия

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Невские Новости 09:02
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
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Общество

Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
iReactor вчера в 18:20
Общество

Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса

Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.
URA.Ru 04:58
Футбол

Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
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В Омске полицейские оставили тело девушки под окнами жилого дома

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Google готовит неожиданный анонс на презентации Samsung Galaxy S20

Напомним, что анонс линейки Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля 2020 года.
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Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
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Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
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Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией

Состав сборной России на матч с командой Швеции выглядит следующим образом: Стартовое вбрасывание в матче состоится в 18:15 мск.
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Культура

В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Профиль вчера в 09:53
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском вчера в 04:27
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
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Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»

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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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