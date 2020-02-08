Общество
Российская газетаВ Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.
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Футбол
Игало не поедет на сбор «Манчестер Юнайтед» из-за коронавируса
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало не отправится с командой на тренировочный сбор в Испанию из-за коронавируса.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Спорт
Большунов, Устюгов и Ретивых вышли в четвертьфинал спринта в Фалуне
От России в стадию четвертьфиналов пробились пять спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Андрей Краснов.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Общество
Жителям Шанхая запретили находиться в общественных местах без масок
Власти крупнейшего китайского города Шанхай запретили местным жителям находиться в общественных местах без медицинских масок.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед
Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Теннис
Александрова вывела Россию вперед в матче с Румынией в Кубке Федерации
Екатерина Александрова нанесла поражение Анне Богдан в третьей игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации между Россией и Румынией.
Происшествия
Арестован глава УФСИН по Северной Осетии
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Общество
Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Гаджеты
Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля
Китайская компания Huawei в честь Дня Святого Валентина, ожидаемого 14 февраля, распродаёт смартфоны по скидкам.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.