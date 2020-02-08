В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Общество Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Общество Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.

Происшествия Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.