Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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