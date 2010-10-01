Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.

с чего всё началось

Сотрудник полиции Казани свёл счёты с жизнью из табельного оружия во время тренировки в тире МВД.

В Казани полицейский покончил с собой в тире МВД

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