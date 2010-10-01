Происшествия

АН Между строкАН Между строкВ Казани полицейский покончил с собой в тире МВД

Сотрудник полиции Казани свёл счёты с жизнью из табельного оружия во время тренировки в тире МВД.
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с чего всё началось

В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире

Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23

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Версия смерти полицейского в Казани: пуля могла попасть в голову рикошетом

ProKazan.ru06:52

Суицид – не единственная версия гибели полицейского в здании МВД РТ – СМИ

Казанский репортер03:26

В Казани во время стрельб в тире погиб полицейский

Kazanfirst.ruвчера в 12:28

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

ТАССвчера в 12:57

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

РБКвчера в 12:44

Офицер полиции покончил с собой в здании МВД Татарстана

Интерфаксвчера в 12:32

Роковая пуля в тире МВД: что стоит за гибелью капитана полиции

БИЗНЕС Online01:09
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Политика

Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском вчера в 08:09
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия

Пропавшие в Сызрани парень и девушка найдены погибшими

КТВ-Луч 04:18
Политика

В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

Газета.Ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Армия и оружие

Работу комплекса РЭБ «Палантин-К» впервые показали на видео

ФАН 09:27
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Футбол

Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:01
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Политика

Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа

МИД Китая отклонил призыв президента США Дональда Трампа провести расследование в отношении вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, так как Пекин придерживается принципа невмешательства в дела других стран.
Взгляд.ру 13:04
Спорт

Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Вести.Ru 13:25
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

В Китае запретили все серии «Южного парка»

Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Секрет фирмы вчера в 12:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель авто

Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Общество

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
RT на русском 08:56
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Происшествия

На украинском заводе рабочего залило расплавленным металлом

Московский Комсомолец 13:39
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Теннис

Медведев стартовал с победы на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Шанхае.
Матч ТВ 09:24
Главное