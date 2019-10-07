Происшествия
Вечерняя КазаньВ Казани полицейский покончил с собой в здании МВД
В центре Казани в одном из зданий МВД по РТ покончил с собой 32-летний капитан полиции, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23
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В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства
Татар-информвчера в 11:31
В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23
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