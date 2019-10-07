Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.

с чего всё началось

В центре Казани в одном из зданий МВД по РТ покончил с собой 32-летний капитан полиции, сообщает «Интерфакс».

В Казани полицейский покончил с собой в здании МВД

Политика Дальневосточным губернаторам грозят отставки Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Происшествия Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск Следователи Белгородской области объявили в розыск бывшего начальника исправительной колонии №4 Сергея Макарова, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.

Происшествия Истребитель F-16 разбился в Германии Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Футбол Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком» Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Иранская Анджелина Джоли арестована за богохульство Власти Ирана предъявили обвинения в подстрекательстве к насилию и богохульстве Instagram-знаменитости Сахар Табар, известной как «иранская Анджелина Джоли».

Происшествия Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.