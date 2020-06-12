Происшествия

РБКРБКВ Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.
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Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани

ТАСС19:14

В Казани на месте взрыва превышения ПДК не выявлено

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Появилось видео пожара на газораспределительной станции в Казани

Татар-информ16:40

Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам

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Ростехнадзор выявлял нарушения на казанской базе, где произошел взрыв

Inkazan20:27

Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

Интерфакс19:43

МЧС о пожаре на газохранилище: «Однозначно сказать, что угроза снята пока не можем»

БИЗНЕС Online18:24
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Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РИА Новости 21:35
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение

РИА Новости 20:52
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 10 июня в 12:39
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Политика

Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги

Российская газета 16:47
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Политика

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ 18:36
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Авто

Renault Dokker ушел с российского рынка

«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня 01:31
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Известия 20:52
Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ вчера в 13:37
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Здоровье

Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко

Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
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Политика

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
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Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO

В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.
Евро-футбол.ру 06:31
Происшествия

Полицейским штата Айова запретили удушающие приемы

Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.
REGNUM 21:57
Политика

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости 13:04
Футбол

Месси прокомментировал свое возвращение в футбол на фоне пандемии

BetOn 14:50
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Здоровье

В Казахстане ужесточат карантинные ограничения

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов с высоким приростом заболеваемости проработать вопросы ужесточения карантинных мер.
Евразия Daily вчера в 08:19
Армия и оружие

Армия США пыталась заблокировать военный патруль России в Сирии

В районе сирийского города Кобани российский военный патруль ранее подорвался на мине.
RuNews24.ru вчера в 11:03
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса 20:52
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
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Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК 19:12
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Общество

В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников

Нью-Йорк, США, 13 июня 2020, 01:22 — REGNUM Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
REGNUM 18:22
Общество

Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса

Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Шоу-бизнес

Вассерман назвал заступников Ефремова достойными наказания

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, должен быть наказан по всей строгости закона.
ФАН вчера в 09:41
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Политика

В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу

Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД.
Российская газета 13:09
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека

За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
Уральский меридиан 10 июня в 03:37
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