В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.

В Казани произошел взрыв в газохранилище

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