Происшествия

РБКРБКВ Казани произошел взрыв в газохранилище

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.
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Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани

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Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

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Появилось видео пожара на газораспределительной станции в Казани

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Ростехнадзор выявлял нарушения на казанской базе, где произошел взрыв

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В Казани на месте взрыва превышения ПДК не выявлено

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МЧС о пожаре на газохранилище: «Однозначно сказать, что угроза снята пока не можем»

БИЗНЕС Online18:24
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ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето

Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.
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СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
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Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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В Айове сотрудникам полиции запретили применять удушающие приемы.
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США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
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«Спортинг» обыграл «Пасуш де Феррейра»

«Спортинг» выиграл у «Пасуш де Феррейра» в матче 26-го тура чемпионата Португалии (1:0). Единственный гол забил 21-летний нападающий Жоване Кабрал.
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RT на русском 23:04
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Армия и оружие

Зеленский назначил карателя с Донбасса командующим ВМС Украины

Украинский президент своим указом назначил участника карательной операции на Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Украины.
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Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
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Политика

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Общество

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Разработан метод изучения «следов» от корональных выбросов на Солнце

Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 20:29
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Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
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