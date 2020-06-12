В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.

В Казани произошел взрыв в газохранилище

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