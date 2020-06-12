Происшествия
РБКВ Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.
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Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39
Политика
Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги
Российская газета 16:47
Происшествия
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Экономика
Путин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Политика
Жители страны отмечают День России
Саратов 24 00:43
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM 10 июня в 07:30
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Шоу-бизнес
На звезду «Глухаря» напали в супермаркете
News.ru 07:41
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании
Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
Футбол
«Спортинг» обыграл «Пасуш де Феррейра» в матче чемпионата Португалии
Лиссабонский "Спортинг" одержал победу над "Пасуш де Феррейра" в матче 26-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 18:30
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник вчера в 19:55
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Камчатки
В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 18:53
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
Авто
В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Здоровье
835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
10 июня в Амурской области зарегистрированы новые случаи коронавируса: 24 - в Свободном, восемь - в Благовещенске, четыре - в Сковородинском районе, по два - в Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 10 июня в 04:37
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02