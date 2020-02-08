Общество
Российская газетаВ Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина. Он погиб 7 февраля при крушении вертолета в Лаишевском районе Татарстана. В этом году ему должно было исполнится 50 лет.
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Космос
Россия создаст телескоп для поиска инопланетян
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Происшествия
Сошедший с крыши снег завалил туристов в Шерегеше
Две туристки пострадали при сходе снега с крыши кафе в Шерегеше. Инцидент произошёл сегодня, 8 февраля.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь
Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома
Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Политика
В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Политика
Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов
Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Культура
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич родила первенца
Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
Фигурное катание
Фигуристка Кихира победила на чемпионате четырех континентов
17-летняя фигуристка выиграла турнир четырех континентов второй год. Второе место заняла Ю Ён из Южной Кореи (223,23 балла).
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара повысился на семь копеек — до 63,17 рубля. Курс евро поднялся на три копейки и составил 69,7 рубля.
Футбол
Бердыев дал показания в суде Лозанны по иску «Ростова»
Бывший главный тренер ФК «Ростов» Курбан Бердыев дал показания в спортивном арбитражном суде Лозанны по иску, который подали к нему «желто-синие».