Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Казани началось прощание с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу простился с трагически погибшим накануне при жесткой посадке вертолёта депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, сообщает пресс-служба главы республики. Церемония прощания проходит в Татарской государственной филармонии имени Тукая.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

В Татарстане простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

ТАСС06:00

Видео: в Казани прощаются с погибшим депутатом Хайруллиным

РЕН ТВ04:33

Стало известно место прощания с Хайруллиным

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:42

Рустам Минниханов принял участие в церемонии прощания с Айратом Хайруллиным

Татар-информ02:36

Рустам Минниханов прибыл на церемонию прощания с погибшим Айратом Хайруллиным

Вести Татарстан02:24

Траурный митинг официально открыт: первые лица Татарстана скорбят о гибели Хайруллина

Реальное время03:25

В Казани началась церемония прощания с Айратом Хайруллиным

Татарстан-2403:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Общество

Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Труд 05:46
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на первенстве России среди юниоров

Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.
ТАСС Спорт вчера в 14:01
Здоровье

В комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев

Прибывших из Китая петербуржцев начали госпитализировать в Боткинскую больницу.
АБН 06:18
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Политика

Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Gazeta.SPb вчера в 07:45
Футбол

Хабиб поблагодарил Бензема за встречу с безногим мальчиком из Казахстана

Sport24.ru 01:56
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости 06:27
Общество

Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

Коммерсантъ 06:17
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Наука

Арктический ландшафт быстро меняется после таяния вечной мерзлоты

HotGeo 05 февраля в 19:23
Политика

Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»

Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
REGNUM вчера в 11:29
Кино

«Джокер» и «Кошки» номинированы на «Золотую малину»

НТВ 04:45
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости 06 февраля в 22:59
Общество

В Праге собираются назвать площадь именем Бориса Немцова

Бывший вице-премьер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска перед Кремлём.
Новые Известия 01:43
Футбол

Кротов продлил контракт с «Уфой»

Soccer.ru 05:18
Хоккей

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Культура

В Венеции стартовал традиционный карнавал

Культуромания 06:20
Экономика

Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района

Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Волжские зори вчера в 07:11
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами России и Испании

iReactor 01:55
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Политика

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Известия вчера в 21:30
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Здоровье

Второй госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане

Телеканал 360° 05:59
Общество

Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Газета.Ru 06:09
Космос

NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Коммерсантъ 04:46
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс 01:45
Политика

Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Газета.Ru 02:24
Общество

Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Красная весна вчера в 10:58
ещё по теме
Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное