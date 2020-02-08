Общество
РИА НовостиВ Казани началось прощание с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным
Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу простился с трагически погибшим накануне при жесткой посадке вертолёта депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, сообщает пресс-служба главы республики. Церемония прощания проходит в Татарской государственной филармонии имени Тукая.
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Общество
Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на первенстве России среди юниоров
Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.
Здоровье
В комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев
Прибывших из Китая петербуржцев начали госпитализировать в Боткинскую больницу.
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Политика
Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко
Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Общество
Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Наука
Арктический ландшафт быстро меняется после таяния вечной мерзлоты
Политика
Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»
Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
В Праге собираются назвать площадь именем Бориса Немцова
Бывший вице-премьер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска перед Кремлём.
Футбол
Кротов продлил контракт с «Уфой»
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Культура
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Политика
Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов
Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Здоровье
Второй госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане
Общество
Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Политика
Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана
Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.