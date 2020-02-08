Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу простился с трагически погибшим накануне при жесткой посадке вертолёта депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, сообщает пресс-служба главы республики. Церемония прощания проходит в Татарской государственной филармонии имени Тукая.

В Казани началось прощание с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным

Общество Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Политика Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных» Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».

Общество В Праге собираются назвать площадь именем Бориса Немцова Бывший вице-премьер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска перед Кремлём.

Политика Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».

Общество Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Космос NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.