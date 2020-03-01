По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей. После чего пыталась свести счеты с жизнью. По данным источника агентства, один из малышей погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

с чего всё началось

Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану. По данным ведомства, после нападения 33-летняя женщина попыталась покончить с собой.

В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

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