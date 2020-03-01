Происшествия
ИнтерфаксВ Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка
Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану. По данным ведомства, после нападения 33-летняя женщина попыталась покончить с собой.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей. После чего пыталась свести счеты с жизнью. По данным источника агентства, один из малышей погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.Татар-информ10:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Энергетика
СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Авто
Расширен список облагаемых налогом на роскошь авто
Футбол
АЕК Карреры спас ничью в матче с «Панионисом»
Коллектив экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры добыл ничью на 92-й минуте. АЕК продлил серию без поражений до 8 матчей кряду.
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Армия и оружие
В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета
Теннис
Джокович обыграл Циципаса в финале турнира в Дубае
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико
В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные препараты в домашней аптечке
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарственные препараты действительно необходимы, а от каких стоит избавиться навсегда.
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Политика
Премьер Украины и глава офиса Зеленского тайно обсудили Коломойского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава офиса президента страны Андрей Ермак тайно встретились в ресторане и обсудили украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Экономика
На немцев махнули лопаткой
"Силовые машины" полностью выходят из СП с Siemens По данным "Ъ", "Силовые машины" Алексея Мордашова воспользовались опционом по продаже своих 35% в российском СП с Siemens — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет
Специалисты озвучили основные признаки снижения иммунной активности. В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
США и движение Талибан (запрещено на территории России решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года) подписали мирное соглашение, по которому Соединенные Штаты должны вывести свои войска из Афганистана.
Футбол
Сотрудник РФС заболел коронавирусом
По информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Политика
Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе
В Брюсселе стартуют торговые переговоры между Европейским союзом и Соединенным Королевством.
Происшествия
Женщина убила мужа во время романтической поездки на лодке
В американском штате Айдахо 66-летнюю женщину заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки.
Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма
Армия и оружие
Военный эксперт сравнил Ту-95 с американским B-52
Обе машины считаются «дедушками» дальней авиации, ведь первые образцы были выпущены еще 60 лет назад.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.