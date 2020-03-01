Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что женщина пыталась убить семилетних близнецов.
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с чего всё началось

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, один чудом выжил

В Казани мать зарезала семилетних близнецов, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника. Трагедия произошла в одном из домов на Чистопольской. По предварительным данным, в приступе ревности женщина зарезала двух своих сыновей.
Татар-информ10:54

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В Казани женщина зарезала двух близнецов и пыталась покончить с собой

Вести Татарстан12:23

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

ТАСС15:30

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Kazanfirst.ru11:33

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Татар-информ10:54
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