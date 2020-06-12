Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану. Накануне вечером на станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом.

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Киберспорт В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики» Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 2

Общество Hitman: Absolution раздают бесплатно Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman. 1

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 71

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 47

Армия и оружие Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 11

Общество В России разработали новые санитарные требования для магазинов Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 712

Игры EA анонсировала Star Wars Squadrons Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.

Культура Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы. 1

Игры Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West. 1

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 917

Экономика Путин дал поручения по поддержке образования По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области. 25

Кино Критики разгромили фильм «Артемис Фаул» Западные кинокритики разгромили приключенческий фильм студии Walt Disney "Артемис Фаул".

Происшествия В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.