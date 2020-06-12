Происшествия
РИА НовостиВ Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану. Накануне вечером на станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом.
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Более ста человек работают на пожаре на газораспределительной станции в Казани
Татар-информвчера в 18:00
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Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11 июня в 11:36
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
Гаджеты
Adobe выпустило приложение Photoshop Camera для iOS и Android
NewInform вчера в 05:14
Общество
Hitman: Absolution раздают бесплатно
Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
Гаджеты
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews вчера в 14:02
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 01:14
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.
Чемпионат вчера в 17:12
Игры
IO Interactive анонсировала Hitman 3 — игра выйдет в начале 2021 года
CyberSport.ru 11 июня в 16:48
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Игры
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 11 июня в 17:50
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Игры
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру 11 июня в 16:56
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Игры
IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII
Игромания.ру 11 июня в 14:45
Экономика
Путин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ 11 июня в 13:16
Гаджеты
Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране
Последнее обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) получилось проблемным.
Ferra вчера в 08:22
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Игромания.ру 11 июня в 04:12
Кино
Критики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики разгромили приключенческий фильм студии Walt Disney "Артемис Фаул".
Kinonews.ru вчера в 01:30
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru вчера в 17:46
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом
За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.
Znak.com 02:21
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов
В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
Общество
Город и бизнес выделят 10 миллиардов рублей москвичам на шопинг
Рассчитываем, что объем этой акции по стимулированию спроса составит до 10 миллиардов рублей.
Вечерняя Москва 11 июня в 03:56