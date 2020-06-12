Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану. Накануне вечером на станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом.
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После взрыва на казанской газораспределительной станции ввели режим ЧС

Inkazan02:24

Врачи рассказали о пострадавших при пожаре на газовом хранилище в Казани

РИА Новости02:35

Минздрав РТ рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Казани

БИЗНЕС Online02:29

Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани

ТАСС02:29

Более ста человек работают на пожаре на газораспределительной станции в Казани

Татар-информвчера в 18:00

Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

Интерфаксвчера в 19:43

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на Казанской кустовой базе

Реальное время01:40
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Киберспорт

В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»

Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11 июня в 11:36
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
2
Гаджеты

Adobe выпустило приложение Photoshop Camera для iOS и Android

NewInform вчера в 05:14
1
Общество

Hitman: Absolution раздают бесплатно

Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman.
Evo-rus.com вчера в 12:41
1
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
71
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
47
Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
11
Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews вчера в 14:02
1
Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Piter.tv вчера в 11:01
29
Общество

В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 01:14
712
Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons

Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.
Чемпионат вчера в 17:12
Игры

IO Interactive анонсировала Hitman 3 — игра выйдет в начале 2021 года

CyberSport.ru 11 июня в 16:48
1
Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
1
Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
21
Игры

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 11 июня в 17:50
1
Игры

Sony показала новую PlayStation 5

Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
917
Игры

Анонсирован ремейк Demon’s Souls

Игромания.ру 11 июня в 16:56
1
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
502
Игры

IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII

Игромания.ру 11 июня в 14:45
2
Экономика

Путин дал поручения по поддержке образования

По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ 11 июня в 13:16
25
Гаджеты

Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране

Последнее обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) получилось проблемным.
Ferra вчера в 08:22
4
Игры

Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Игромания.ру 11 июня в 04:12
1
Кино

Критики разгромили фильм «Артемис Фаул»

Западные кинокритики разгромили приключенческий фильм студии Walt Disney "Артемис Фаул".
Kinonews.ru вчера в 01:30
Кино

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru вчера в 17:46
3
Происшествия

В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом

За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.
Znak.com 02:21
Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ 11 июня в 13:37
2,1K
Общество

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
170
Общество

Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
1,7K
Общество

Город и бизнес выделят 10 миллиардов рублей москвичам на шопинг

Рассчитываем, что объем этой акции по стимулированию спроса составит до 10 миллиардов рублей.
Вечерняя Москва 11 июня в 03:56
2,2K
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