Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Казани взорвался сжиженный газ

В Казани взорвался сжиженный газ.
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Пожар на кустовой базе в Казани возник при сливе газа в стационарные цистерны

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Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
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Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

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Происшествия

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Происшествия

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Политика

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым

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Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

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Sony показала дизайн PlayStation 5

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