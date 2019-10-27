Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.
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Подозреваемые в казанской перестрелке не относятся к организованным преступным формированиям

Kazanfirst.ru10:20

Полицейские задержали 14 участников ночной перестрелки в Казани

Татар-информ04:13

МВД опровергло принадлежность к бандам участников перестрелки в Казани

РБК08:22

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Подозреваемые в перестрелке в Казани не входят в преступные формирования

РИА Новости06:42

В Казани задержали участников ночной перестрелки, один человек ранен

БИЗНЕС Online04:20

В МВД сообщили, что участники перестрелки в Казани не являются членами ОПГ

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