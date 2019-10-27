Происшествия
Российская газетаВ Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
МВД РТ скорректировали сообщение о вражде группировок в Казани, дошедшей до перестрелки
Казанский репортер07:31
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Рамблер 25 октября в 05:39
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
Кино
«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Форпост Северо-Запад 11:17
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 12:15
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Армия и оружие
Курды покинули сирийско-турецкую границу
Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 10:47
Футбол
«Локомотив» — «Спартак»: Тедеско получил жёлтую карточку
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 10:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус
Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
OAnews 12:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Происшествия
В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа
Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.
ТАСС 05:49
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru 25 октября в 13:12
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Sportbox.RU 11:45
Происшествия
Свердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
REGNUM 11:47
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
Московский ЦСКА в серии буллитов переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:44
Гаджеты
Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100
Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Игромания.ру вчера в 01:42
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 11:06
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-160 в ЮАР объяснили в ВКС РФ
Страна Советов on-line 24 октября в 11:00
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37