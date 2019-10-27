Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
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Подозреваемые в казанской перестрелке не относятся к организованным преступным формированиям

Kazanfirst.ru10:20

В Казани задержали участников ночной перестрелки, один человек ранен

БИЗНЕС Online04:20

МВД опровергло принадлежность к бандам участников перестрелки в Казани

РБК08:22

МВД РТ скорректировали сообщение о вражде группировок в Казани, дошедшей до перестрелки

Казанский репортер07:31

Подозреваемые в перестрелке в Казани не входят в преступные формирования

РИА Новости06:42

В МВД сообщили, что участники перестрелки в Казани не являются членами ОПГ

ТАСС09:28

Полицейские задержали 14 участников ночной перестрелки в Казани

Татар-информ04:13
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Происшествия

В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

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Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что „Спартак“ не проиграет»

Бывший полузащитник "Спартака", который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, прокомментировал победу красно-белых в дерби с "Локомотивом" (3:0).
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Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
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Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
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Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

Свободная Пресса 14:09
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Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

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Футбол

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RT на русском 12:52
Общество

Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров

Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
iXBT.com вчера в 01:45
Политика

Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

РБК 07:53
Шоу-бизнес

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ИнфоСМИ 13:57
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Азмун: «Если Дзюба в более выгодной позиции, всегда ему отдам. Нужно играть на команду»

Sport24.ru 10:06
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Армия и оружие

ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском вчера в 16:44
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Технологии

Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов

27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
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Музыка

Супруга Джастина Бибера отреагировала на новый клип Селены Гомес

Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование у супруги Джастина Бибера Хейли.
РЕН ТВ 24 октября в 10:02
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
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Киберспорт

Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO

В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Faktom вчера в 08:40
Происшествия

Мигрантов обнаружили в фуре-холодильнике во французском порту

В порту французского города Кале в фуре-рефрежераторе обнаружили 8 мигрантов, сообщает Parisien.
Газета.Ru 14:11
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
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Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru вчера в 07:46
Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

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Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда

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Капитал страны 09:38
Происшествия

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Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
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