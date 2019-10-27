Происшествия
РИА НовостиВ Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
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МВД РТ скорректировали сообщение о вражде группировок в Казани, дошедшей до перестрелки
Казанский репортер07:31
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Футбол
Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что „Спартак“ не проиграет»
Бывший полузащитник "Спартака", который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, прокомментировал победу красно-белых в дерби с "Локомотивом" (3:0).
Спорт-Экспресс 13:10
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Свободная Пресса 14:09
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Футбол
Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить
RT на русском 12:52
Общество
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
iXBT.com вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Футбол
Азмун: «Если Дзюба в более выгодной позиции, всегда ему отдам. Нужно играть на команду»
Sport24.ru 10:06
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском вчера в 16:44
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Технологии
Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов
27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Портал Поиск 09:50
Музыка
Супруга Джастина Бибера отреагировала на новый клип Селены Гомес
Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование у супруги Джастина Бибера Хейли.
РЕН ТВ 24 октября в 10:02
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Киберспорт
Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO
В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Faktom вчера в 08:40
Происшествия
Мигрантов обнаружили в фуре-холодильнике во французском порту
В порту французского города Кале в фуре-рефрежераторе обнаружили 8 мигрантов, сообщает Parisien.
Газета.Ru 14:11
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Газета.Ru вчера в 07:46
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Политика
Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда
Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Капитал страны 09:38
Происшествия
Около 7,5 тыс. человек остались без света в Ленобласти
Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".
Интерфакс 14:03
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11