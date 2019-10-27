Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.

Политика Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Авто АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором 26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Общество Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки 23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.