Происшествия
РИА НовостиВ Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
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МВД РТ скорректировали сообщение о вражде группировок в Казани, дошедшей до перестрелки
Казанский репортер07:31
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Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
Политика
Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Общество
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Общество
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Общество
Диетолог назвала распространенные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки, которые родители допускают при составлении рациона детей.
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Общество
Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Авто
Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию
В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Общество
В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума»
В Россию привезли первую легальную партию препарата «Фризиум» для 540 больных детей.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Шоу-бизнес
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
Накануне вечером Ольга Бузова закрывала концерт по случаю дня рождения канала МУЗ-ТВ.
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» представила пришедшую на смену Саше Савельевой Марию Гончарук
На смену Саше Савельевой, весной этого года родившей первенца, пришла Мария Гончарук, экс-участница коллектива DINAMA и супруга шоумена Дмитрия Хрусталёва.