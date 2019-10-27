Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
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В МВД сообщили, что участники перестрелки в Казани не являются членами ОПГ

ТАСС09:28

МВД опровергло принадлежность к бандам участников перестрелки в Казани

РБК08:22

Подозреваемые в перестрелке в Казани не входят в преступные формирования

РИА Новости06:42

МВД РТ скорректировали сообщение о вражде группировок в Казани, дошедшей до перестрелки

Казанский репортер07:31

В Казани задержаны участники ночной перестрелки в Кировском районе

Kazanfirst.ru04:50

В Казани задержали участников ночной перестрелки, один человек ранен

БИЗНЕС Online04:20

Полицейские задержали 14 участников ночной перестрелки в Казани

Татар-информ04:13
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Армия и оружие

Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Политика

Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок

Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
РБК 08:10
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество

Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания

Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Невские Новости 06:29
Авто

АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Автоновости дня 02:50
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Мойка78 вчера в 23:44
Общество

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте

Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
РИА Новости 08:53
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.
Век 24 октября в 11:21
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Общество

Диетолог назвала распространенные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки, которые родители допускают при составлении рациона детей.
АБН 03:50
Политика

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество

Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа

Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
МИР 24 08:59
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Авто

Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию

В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Общество

В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума»

В Россию привезли первую легальную партию препарата «Фризиум» для 540 больных детей.
Дождь 04:04
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия 24 октября в 22:47
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Накануне вечером Ольга Бузова закрывала концерт по случаю дня рождения канала МУЗ-ТВ.
Дни.ру 06:37
Футбол

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес

Группа «Фабрика» представила пришедшую на смену Саше Савельевой Марию Гончарук

На смену Саше Савельевой, весной этого года родившей первенца, пришла Мария Гончарук, экс-участница коллектива DINAMA и супруга шоумена Дмитрия Хрусталёва.
Актуальные Новости 09:20
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